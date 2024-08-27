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Косметолог рассказала, какие продукты помогут справиться с тёмными кругами под глазами

Косметолог: от кругов под глазами помогут массаж льдом и настои трав
1:20
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Тёмные круги под глазами — распространённая проблема, с которой сталкивается множество людей из-за напряжённого графика и неправильного питания. Косметолог Мария Кузенкова поделилась эффективными методами борьбы с этим косметическим недостатком.

Косметолог: от кругов под глазами помогут массаж льдом и настои трав
Фото: flickr.com by Youjin Seo, CC BY 2.0

Кузенкова рекомендует обратить внимание на здоровый образ жизни и полноценный сон, так как они играют ключевую роль в профилактике тёмных кругов под глазами. Однако, если проблема уже возникла, можно воспользоваться домашними средствами.

"Можно делать массаж льдом, который будет работать как криотерапия. Также полезны настои крапивы, полыни и других трав. Ими можно протирать лицо и места образования темных кругов", — рассказала косметолог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Хорошими холодными патчами станут обычные огурцы или картофель. Огурцы нужно положить на область глаз на некоторое время, а варёный картофель использовать в виде маски для лица. Ещё один эффективный рецепт — маска из яичных желтков и молотого кофе, сделанная самостоятельно.

Важно помнить, что тёмные круги под глазами могут быть связаны с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем, а также с заболеваниями почек.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.

Криотерапия — физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковременном контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры -130°С газом. Криотерапию широко применяют для лечения ряда тяжелых заболеваний, таких как ревматоидный артрит, бронхиальная астма, псориаз и т. д. Пациент с минимальным количеством одежды помещается в криогенный газ на 2-3 минуты. Криотерапию отпускают циклами до 20 дней, с частотой до 4 процедур ежедневно.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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