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Максимум пользы от тканевых масок: как усилить эффект и получить сияющую кожу

Как правильно использовать тканевые маски для улучшения результата
1:06
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Тканевые маски — это удобное средство для ухода за кожей, которое можно использовать для увлажнения, смягчения и сияния кожи. Чтобы усилить их эффект, можно применять несколько простых приемов. Например, перед нанесением маски очистите лицо от макияжа и кремов, а затем нанесите сыворотку, чтобы усилить действие маски.

Как правильно использовать тканевые маски для улучшения результата
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Используйте патчи для глаз под основной маской, чтобы увлажнить и эту деликатную область. При нанесении маски лучше всего расслабиться в ванной, где пар открывает поры и помогает активным компонентам проникнуть глубже.

Также следите за временем — не держите маску дольше рекомендованного срока, чтобы избежать обезвоживания кожи. Выбирайте маски с подходящим составом, чтобы достичь желаемого результата, будь то увлажнение, омоложение или осветление кожи.

Дополнительно можно использовать обе стороны маски для удвоения дозы активных веществ и завершить процедуру легким массажем для улучшения циркуляции крови.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу. == Литература == Андреева Р. П. Косметика // Энциклопедия моды. — СПб.: Литера, 1997. — С. 212—214. — ISBN 5-86617-030-2. Косметика // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Том 1 / Отв. ред. А.И. Ревин. — М.: Большая советская энциклопедия, 1959. — С. 287. Косметические товары // Товарный словарь. Том 4 / Гл. ред. И. А. Пугачёв. — М.: Госторгиздат, 1958. — Стб. 245—247. Фридман Р. А. Косметика // Парфюмерия и косметика. — М.: Пищевая промышленность, 1968. — С. 49—189.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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