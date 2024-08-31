Как распознать фальшивку: признаки поддельного парфюма

Как отличить поддельный парфюм от оригинала: основные признаки

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В условиях растущего числа парфюмерных подделок важно знать, как отличить оригинал от фальшивки. Проверяйте обертку: качественная упаковка должна быть плотной, без дефектов.

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Дизайн флакона также может выдать подделку, если он слишком отличается от рекламного. Обратите внимание на серийный номер на упаковке и флаконе — они должны совпадать. Подлинный флакон изготовлен из качественного материала, его поверхность должна быть гладкой, без дефектов.

Также проверьте цвет жидкости: оригинальные ароматы часто имеют бледные оттенки. Наконец, настоящие парфюмы имеют богатое звучание, в то время как подделки могут звучать дешево и неестественно.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. == Литература == Андреева Р. П. Парфюмерия // Энциклопедия моды. — СПб.: Литера, 1997. — С. 274—278. — ISBN 5-86617-030-2. Фридман Р. А. Парфюмерия // Парфюмерия и косметика. — М.: Пищевая промышленность, 1968. — С. 5—47. Парфюмерные товары // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1959. — Т. VI. — Стб. 715—728. — 581 с. Косметики // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1895. — Т. XVI (31) : Конкорд — Коялович. — 480 с.

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. == Литература == Бусева-Давыдова И. Л. Старообрядческие подделки в иконописи: проблема идентификации // Культура сквозь призму идентичности / Под ред. Л. А. Софроновой. — М.: Индрик, 2006. — С. 390—395. — 424 с. — (Библиотека Института славяноведения РАН). — 500 экз. — ISBN 5-85759-387-5. Козлов В. П. Обманутая, но торжествующая Клио: Подлоги письменных источников по российской истории в XX веке. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. — 224 с. — 2000 экз. — ISBN 5-8243-0108-5. Что думают учёные о «Велесовой книге»: сб. ст / Рос. акад. наук, Институт рус. лит. (Пушк. Дом); Составитель А. А. Алексеев. — СПб.: Наука, 2004. — 238 с. — ISBN 5-02-027121-7. (Сборник статей Л. П. Жуковской, Б. А. Рыбакова, О. В. Творогова, А. А. Алексеева, И. Н. Данилевского, В. П. Козлова, Н. А. Соболев). (копия) Рецензия на этот сборник статей в «Независимой газете» Соболев Н. А. Проблема изданий-фальсификатов. — 2004. — С. 176—198. (Авторская переработка статьи: Соболев Н. А. Деструктивность фальсификатов древнерусской книжности. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. — 2002. — № 2 (8). — С. 87—90).

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