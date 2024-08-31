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От жажды до красоты: как вода влияет на вашу внешность и здоровье

Влияние воды на красоту: сколько жидкости нужно для здорового внешнего вида
1:08
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире существует много мифов о том, сколько воды нужно пить для здоровья. Некоторые говорят о двух литрах в день, другие — что нужно пить только по мере жажды, а кто-то предлагает соковую диету.

Влияние воды на красоту: сколько жидкости нужно для здорового внешнего вида
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

На самом деле, потребность в жидкости зависит от веса, физической активности и состояния эндокринной системы. Специалисты рекомендуют взрослым мужчинам пить 3,5 литра воды в день, а женщинам — 2,5 литра. Это количество включает не только чистую воду, но и чай, кофе и другие жидкости.

Чтобы понять, достаточно ли жидкости, следует обратить внимание на цвет мочи. Теплая вода может помочь улучшить работу желчи и метаболизм, но не стоит пить воду горячее 60 градусов.

Для качественного похудения рекомендуется сочетать воду с прогулками и правильным питанием. Эксперты также советуют использовать фильтрованную воду, так как кипячение не удаляет все вредные примеси и может снизить содержание полезных минералов.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. == Литература == Чай // Товарный словарь. Том 9 / Гл. ред. И.А. Пугачев. — М.: Госторгиздат, 1961. — Стб. 440—460. Чай // Чаган — Экс-ле-Бен. — М. : Советская энциклопедия, 1978. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 29). Зайцев А. Н., Джемухадзе К. М. Чай // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1986. — Т. 27 : Хлоракон — Экономика здравоохранения. — 576 с. : ил. Чай : [арх. 3 января 2023] / Воронцов В. В. // Хвойка — Шервинский. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 390. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 34). — ISBN 978-5-85270-372-9.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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