Почему ваши антивозрастные кремы могут быть пустой тратой денег

Бесполезные косметические средства для женщин после 40 лет

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многим женщинам после 40 лет важно выбрать правильные косметические средства, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии. Но многие продукты, обещающие омоложение, могут быть неэффективными или даже вредными.

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Врачи-дерматологи советуют избегать плотных кремов с вазелином и минеральными маслами, которые не проникают в глубокие слои кожи и замедляют регенерацию. Также важно осторожно подходить к выбору очищающих средств, так как агрессивные формулы могут навредить.

Патчи для глаз, хоть и популярны, обычно лишь маскируют усталость, не решая проблему. Лучший уход после 40 — это качественные продукты без вредных ингредиентов и внимание к индивидуальным потребностям кожи.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая жидкость без запаха и вкуса. == Литература == Вазелин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Вазелин // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1956. — Т. I. — Стб. 720—722. Вазелины // Химическая энциклопедия. Сенов П. Л. Вазелин // Фармацевтическая химия. — 7-е изд. — М.: Медицина, 1971. — С. 222-223. — 543 с.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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