Пигментация на лице: как победить мелазму современными методами

Фототерапия и биоревитализация: что нужно знать о коррекции пигментации

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Мелазма — хроническое состояние, при котором на коже появляются стойкие пигментные пятна. Причинами могут быть гормональные изменения (беременность, контрацептивы), генетическая предрасположенность, травмы и избыточное ультрафиолетовое воздействие.

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Лечение мелазмы требует комплексного подхода. Один из эффективных методов — фототерапия, использующая импульсный свет для разрушения пигментных клеток и стимуляции коллагена. Биоревитализация, в свою очередь, включает инъекции с компонентами, которые осветляют кожу и уменьшают синтез меланина.

Транексамовая кислота, применяемая как местно, так и внутрь, также помогает в борьбе с пигментацией, замедляя выработку меланина. Все методы должны назначаться и контролироваться специалистом.

Уточнения

Мелазма — нарушение пигментации кожи, имеющее доброкачественный характер. == Литература == Меланофор // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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