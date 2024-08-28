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Вредные привычки, влияющие на форму и вид вашей груди

Как сохранить красоту груди: советы пластического хирурга
1:14
Моя семья » Красота и стиль

Многим женщинам сложно полностью удовлетвориться внешним видом своей груди, и нередко они сами, неосознанно, способствуют возникновению эстетических проблем. Пластический хирург Петр Алексеенко поделился своими наблюдениями о том, какие привычки могут негативно сказаться на красоте женской груди.

Как сохранить красоту груди: советы пластического хирурга
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одной из таких привычек является неправильная осанка, которая не только пережимает сосуды и нарушает циркуляцию крови, но и провоцирует опущение груди и выпячивание живота. Также эксперт предупреждает о вреде частого ношения пуш-ап бюстгальтеров: постоянное натяжение кожи в плотном бюстгальтере снижает её упругость. Важную роль играет и правильное положение во время сна.

Спать на животе не рекомендуется, так как это нарушает кровообращение и оказывает давление на грудь, особенно у женщин с пышными формами, что приводит к потере эластичности кожи. Кроме того, недостаточное потребление воды негативно сказывается на состоянии кожи и форме груди. Поддержание водного баланса является ключевым фактором для сохранения их красоты.

Уточнения

Де́вушка — лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия, критерием которого выступает половая зрелость, до вступления в брак.

Женская фигура или форма женского тела — это совокупный продукт женской скелетной структуры и количества и распределения мышц и жира на теле. Как и в случае с большинством физических черт, существует широкий спектр нормальной формы женского тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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