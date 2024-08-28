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Почему духи могут вызывать головную боль: разъяснения эксперта и советы по выбору аромата

Парфюм может провоцировать головную боль. Как ее предотвратить?
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Представьте: вы купили заветные духи, а после использования у вас заболела голова. Или ваша коллега пришла с новым парфюмом, и у вас началась головная боль. Почему так происходит? Головная боль может быть вызвана несколькими факторами, включая ароматы. Вместе с парф-экспертом Надеждой Дроздовой разбираемся, почему чужой аромат может вызывать головную боль.

Парфюм может провоцировать головную боль. Как ее предотвратить?
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Парфюмы могут действовать как аллергены, как и некоторые продукты, шерсть животных или пыльца. В духах часто содержатся синтетические консерванты, такие как гераниол или бензилбензоат, которые являются сильными аллергенами. Если у вас есть аллергия на определенные цветы, использованные в парфюме, это может вызвать головную боль. Резкие аккорды, такие как ваниль, жасмин, лилия или специи, также могут вызывать негативную реакцию организма.

Современный человек часто сталкивается с перенасыщением запахами: кремы, шампуни, гели для душа и средства бытовой химии. Чтобы избежать головной боли, выбирайте уходовые средства без отдушек, обозначенных как "perfume" или "fragrance". Предпочитайте порошки и кондиционеры без сильного запаха.

Для уменьшения риска головной боли можно использовать менее насыщенные ароматические средства, такие как мисты или гели для душа с легкими формулами. Выбор одного парфюмированного средства как альтернативы духам может быть лучшим решением.

Физиологически мы воспринимаем молекулы аромата одинаково, но передача и интерпретация сигнала в мозге могут различаться. Головная боль может возникать из-за генетической памяти, которая сигнализирует об опасности определенного аромата. Некоторые ароматы вызывают головные боли чаще других, что подтверждают исследования и опыт, говорит эксперт.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ. Продолжительность действия (стойкость) духов на теле человека составляет 5—10 часов, на хлопчатобумажной ткани — не менее 28 часов. Среди других подобных парфюмерных изделий (туалетная вода, одеколон) духи обладают наибольшей концентрацией душистых веществ и стойкостью аромата. Ближайшее к духам парфюмерное средство является парфюмерная, или парфюмированная вода (фр. eau de parfum, parfum de toilette, esprit de parfum) с концентрацией душистых веществ не менее 10 % и стойкостью 3—5 часов. Кроме духов на спиртовой основе, существуют жидкие духи на масляной основе и твёрдые духи на основе жировых и воскообразных веществ, а также сухие (порошковые) духи саше для отдушивания белья.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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