Почему микроигольчатый RF-лифтинг может не дать результата

Врач-дерматолог: причины неэффективности микроигольчатого RF-лифтинга

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Микроигольчатый RF-лифтинг — популярная процедура для улучшения состояния кожи, но не всегда она оправдывает ожидания. Врач-дерматолог Маргарита Шибаева объясняет, почему результат может быть разочаровывающим.

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Часто причиной становятся дефициты в организме, неподготовленная кожа, недавние болезни, набор веса или генетические особенности. Например, дефициты белка и железа могут снизить эффективность процедуры, а неподготовленная кожа не сможет должным образом реагировать на стимуляцию.

Кроме того, восстановление после болезней и солнечных ожогов также важно для успеха процедуры. Генетические факторы могут требовать дополнительных процедур и корректировки параметров лечения. Для достижения наилучших результатов рекомендуется пройти курс процедур и поддерживать кожу коллагеном и витаминами.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. == Литература == Коллаген // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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