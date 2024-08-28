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Как правильно ухаживать за стопами: избегаем распространенных ошибок

Ошибки при домашнем педикюре: советы от нейл-мастера
1:41
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Летний уход за стопами требует не меньшего внимания, чем забота о руках. Однако многие, предпочитающие делать педикюр в домашних условиях, допускают ряд распространенных ошибок. Нейл-мастер Арина Степанова делится советами, чтобы избежать таких ошибок. Например, использование жесткой пемзы не всегда приводит к желаемому результату: агрессивная обработка может, наоборот, вызвать усиление огрубевшей кожи. Вместо этого стоит рассмотреть возможность применения отшелушивающих носочков, которые помогут справиться с проблемой раз в месяц.

Ошибки при домашнем педикюре: советы от нейл-мастера
Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com, CC BY 2.0

Еще одной распространенной ошибкой является распаривание ног в слишком горячей воде. Арина предупреждает, что такая температура может привести к трещинам и отслаиванию кожи. Оптимальная температура для ванночек — не выше 40 градусов. Рекомендуется добавлять в воду эфирные масла и соль для дополнительного заживляющего эффекта. Кроме того, многие агрессивно полируют ногти, что также является неверным подходом. Для этой процедуры лучше использовать мягкий баф или пилочку, чтобы избежать расслоения ногтевой пластины.

Наконец, завершающим этапом педикюра является использование крема для стоп. Арина подчеркивает, что обычный крем для тела не подходит, так как специализированные средства содержат мочевину, эффективно борющуюся с огрубевшей кожей. Применение крема позволяет успокоить кожу после обработки и обеспечивает полноценный уход за стопами.

Уточнения

Ногá (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. По сути, он представляет собой аналог маникюра для ног.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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