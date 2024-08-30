Асимметрия лица: причины, последствия и эффективные методы коррекции

Остеопатия как способ лечения последствий асимметрии лица

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Асимметрия лица часто является последствием родовой травмы и может вызвать различные здоровья, включая мигрень, нарушения зрения и прикуса.

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Полностью устранить такие изменения во взрослом возрасте сложно, но существуют методы, которые могут облегчить симптомы и улучшить качество жизни.

Одним из таких методов является остеопатическое лечение, которое может помочь уменьшить отечность и улучшить кровообращение, а также способствовать выравниванию структур лица и тела.

Уточнения

Остеопа́тия (от др.-греч. ὀστέον — кость + πάθος — болезнь, заболевание) — система лечения альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. == Литература == на русском языке Остеопатия : [арх. 3 января 2023] / Ченский А. Д., Бруенок А. В. // Океанариум — Оясио [Электронный ресурс]. — 2016. — С. 587. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 24). — ISBN 978-5-85270-361-3. Иваничев, Г. А. Техническая идентичность и терминологическая некорректность в мануальной (манипулятивной) медицине / Г. А. Иваничев, К. Левит // Мануальная терапия. — 2010. — № 1 (37). — С. 3—9. — ISSN 1684-6753.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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