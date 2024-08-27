Берегите волосы: удобные и безопасные методы сушки феном

Как правильно сушить волосы феном: советы парикмахера

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сушить волосы феном следует только по направлению их роста и теплым, комфортным воздухом, как объясняет парикмахер Анастасия Жаворонкова. Она отмечает, что частое использование фена делает волосы более сухими и ломкими, поэтому важно всегда применять увлажняющие средства — бальзам или кондиционер — после мытья шампунем. Волосы нужно мягко отжимать полотенцем, не тереть, чтобы не повредить чешуйки, и затем наносить несмываемые спреи для дополнительного ухода.

Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Эксперт советует избегать использования фена сразу после мытья, позволив волосам подсохнуть естественным образом, и не ложиться спать с влажной головой, чтобы волосы не повреждались о подушку. Во время сушки феном, воздух следует направлять по росту волос — от корней к кончикам — чтобы сделать волосы гладкими и блестящими.

Жаворонкова также рекомендует держать фен на расстоянии 15-20 сантиметров от головы и использовать теплый воздух. Не стоит использовать максимальные режимы и горячий воздух, так как это может повредить волосы, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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