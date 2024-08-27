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Летние секреты: как осветлить волосы лимонным соком

Лимон для осветления волос: натуральный метод в домашних условиях
1:41
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Светлые волосы красиво смотрятся на фоне загорелой кожи, но не всегда хочется портить их окрашиванием. Альтернативой может стать осветление прядей лимоном. Сбрызнув кончики волос цитрусовым спреем, можно сделать волосы не только светлее, но и более блестящими.

Лимон для осветления волос: натуральный метод в домашних условиях
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM

Стилист Евгения Куклина объясняет, что лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая изменяет меланин в волосах, осветляя их при воздействии ультрафиолетовых лучей. Поскольку pH лимонного сока близок к pH волос, он эффективно изменяет их цвет. Для заметного осветления требуется три-четыре применения лимонного сока. Нанесите сок на волосы и проведите час на солнце. Обязательно используйте солнцезащитный крем не меньше SPF 30 для защиты кожи. Для приготовления спрея выжмите сок лимона, заварите ромашковый чай, остудите и соедините жидкости в распылителе. Сбрызните волосы и отправляйтесь на солнце. Повторяйте процедуру до достижения желаемого результата. Важно смывать лимонный сок после пребывания на солнце и использовать качественный кондиционер. Со временем эффект осветления будет становиться ярче.

Однако лимонный сок лучше всего подходит для светлых волос, так как на темных он может дать неестественный оранжевый оттенок. Рыжеволосые могут получить более яркие и золотистые оттенки при повторных процедурах. Чем светлее волосы от природы, тем эффективнее будет лимонный сок как осветляющее средство.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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