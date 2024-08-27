Уход за кожей ног: советы от эксперта по педикюру Любимовой

Как ухаживать за стопами в домашних условиях: рекомендации мастера педикюра

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа ног требует особенного ухода из-за своей плотности, причем красивые пяточки особенно актуальны в летний период, когда обувь становится более открытой. Мы поговорили с мастером педикюра Светланой Любимовой, которая поделилась важными советами по уходу за стопами в домашних условиях.

Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

По ее мнению, распаривать кожу ног необходимо только пару раз в две недели, не чаще. Частое распаривание может быть слишком агрессивной процедурой, препятствующей обновлению кожи. Ванночки с добавлением молока помогут эффективнее размягчить кожу: добавьте пол-литра молока в таз с теплой водой и подержите стопы в растворе около получаса, затем аккуратно обработайте кожу пемзой. Для дополнительного ухода можно использовать маски для ног, особенно если кожа грубая и имеются трещинки, с которыми не справляются кремы.

Светлана рекомендует маску на основе меда и оливкового масла в равных пропорциях: нанесите состав на стопы и оберните пищевой пленкой, выдержите полчаса и смойте водой. Обычный крем для тела не заменит специальный крем с мочевиной, который мощно размягчает даже самую грубую кожу, не травмируя ее. Крем с содержанием мочевины (10%) рекомендуется использовать на ночь, и уже через пару применений можно будет ощутить невероятную мягкость кожи.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни. Состоит из пяточной кости (Calcaneus), расположенных на ней жировых тканей и кожи. От пятки отходит ахиллово сухожилие (Tendo calcaneus), по обе стороны которого кожа образует небольшие впадины.

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