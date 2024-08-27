Противопоказания для лазерной эпиляции: что нужно знать перед процедурой

Лазерная эпиляция и здоровье: когда стоит отказаться от процедуры

Лазерная эпиляция — одна из самых популярных процедур по удалению нежелательных волос. Несмотря на удобство, у нее есть многочисленные противопоказания, преимущественно индивидуальные. Основное противопоказание — наличие хронических заболеваний, даже если они не находятся в острой форме. Как советует дерматолог Кристина Шепелева, необходимо сообщать косметологу обо всех аллергических реакциях и инфекционных болезнях.

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Аутоиммунные заболевания, такие как витилиго, также препятствуют проведению процедуры. В случае беременности на данный момент нет точных правил относительно безопасности процедуры.

Многие специалисты не рекомендуют лазерную эпиляцию на ранних и поздних сроках беременности, советуя отложить ее до окончания грудного вскармливания. Девушкам со светлой кожей нужно быть осторожными после загара, так как повышенный уровень меланина в загорелой коже может привести к ожогам при воздействии лазера, что чревато серьезными повреждениями и образованием рубцов.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул. Лазерная эпиляция проводится курсом, в который входит серия процедур с паузами между ними, чтобы уничтожить «проснувшиеся» волосяные луковицы. После курса в течение нескольких лет волосы не растут — это зависит от индивидуальных особенностей организма.

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