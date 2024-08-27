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Ровный и сияющий цвет лица: в этом вам помогут маски с желатином

2 маски для лица с желатином для ровного тона и осветления пигментации
1:09
Моя семья » Красота и стиль

Маска из желатина и апельсиновой цедры

Цедру апельсина лучше всего использовать для осветления кожи, также она используется для лечения прыщей. Вы можете легко купить порошок апельсиновой цедры в интернете или сделать его в домашних условиях.

2 маски для лица с желатином для ровного тона и осветления пигментации
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Приготовьте желатиновую основу, смешав теплую воду с желатином. Добавьте одну столовую ложку порошка апельсиновой цедры и сформируйте густую пасту. Нанесите на все лицо и смойте через 20 минут

Желатин с томатным пюре 

Томат всегда считался ингредиентом красоты. Этот питательный овощ сужает поры, поддерживает рН-баланс кожи, лечит солнечные ожоги, угри, осветляет тон кожи. Некоторые ученые считают, что регулярное употребление помидоров может уменьшить пигментацию.

Смешайте теплую воду с одной столовой ложкой желатина. Пюрируйте один помидор в миксере/блендере, добавьте пюре в желатин и хорошо перемешайте.
Нанесите на все лицо и расслабьтесь на 20-30 минут. Смойте маску холодной. водой

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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