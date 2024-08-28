Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристка отсудила 133 тысячи рублей за опоздавший трансфер
Складской сектор сталкивается с нехваткой кадров
Предзимние работы по уходу за прудом на даче: что необходимо выполнить до холодов?
В Сочи планируют разработать новые туристические маршруты
Почему нельзя заранее вывертывать руль на светофоре
Для ремонта теплосетей необходимо повышение тарифов вдвое, оценил эксперт в ЖКХ
Зачем кошки трутся о своих владельцев?
Суп с сосисками, овощами и мангольдом: готовится просто моментально
Загитова поделилась планами попробовать себя в кино

Как компоненты в косметике могут способствовать появлению пигментных пятен и что сделать, чтобы предотвратить их возникновение?

Могут ли уходовые средства спровоцировать появление пигментных пятен?
1:58
Моя семья » Красота и стиль

Пигментные пятна – это частая проблема, с которой сталкиваются многие люди, стремящиеся поддерживать здоровый и ухоженный вид своей кожи. Хотя зачастую их появление связывают с воздействием солнечных лучей или гормональными изменениями, немногие знают, что определенные уходовые средства также могут стать причиной их возникновения.

Могут ли уходовые средства спровоцировать появление пигментных пятен?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как уходовые средства могут вызывать пигментные пятна?

Некоторые компоненты в составе косметических средств могут способствовать гиперпигментации, особенно при неправильном использовании. К примеру, ретиноиды и кислоты, которые часто содержатся в антивозрастных кремах и сыворотках, могут повышать чувствительность эпидермиса к солнечному свету. Если не защищать кожу должным образом солнцезащитными средствами, ультрафиолетовые лучи могут вызвать развитие пигментных пятен.

Влияние на кожу некоторых ингредиентов

Ингредиенты, такие как витамин C и некоторые растительные экстракты, обладают осветляющим эффектом, но при этом могут вызвать раздражение и воспаление, если у вас чувствительная кожа. Воспалительные процессы могут приводить к увеличению пигментации, особенно если использовать продукт слишком часто или в высоких концентрациях.

Как избежать проблемы?

  1. Проводить тест на аллергию: прежде чем применять новое средство, убедитесь, что у вас нет на него реакции.
  2. Использовать УФ - защиту: наносите солнцезащитный крем ежедневно, чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.
  3. Следовать инструкциям: используйте продукты в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы не перенасытить кожу активными ингредиентами.

Внимательное отношение к выбору и использованию средств для ухода за кожей поможет сохранить её здоровье и предотвратить нежелательные изменения, такие как пигментные пятна.

Уточнения

Меланоз или гиперпигментация — меланопатия, усиленное образование и повышенное отложение в органах и тканях тёмно-коричневого или чёрного пигмента из группы меланинов, содержащегося в норме в коже, сетчатке глаза, мозговых оболочках, проявляющиеся в виде веснушек или пигментных родимых пятен

Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А.

Аскорби́новая кислота́ (Витамин C) — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Последствия частого окрашивания волос: как химические компоненты вредят вашим локонам и какие меры помогут минимизировать ущерб?
Создайте домашний спортзал: какое оборудование вам точно понадобится
Забрать с собой из отеля: "бонусные" предметы, о которых не знает 90% путешественников
Забрать с собой из отеля: "бонусные" предметы, о которых не знает 90% путешественников
Последние материалы
Предзимние работы по уходу за прудом на даче: что необходимо выполнить до холодов?
В Сочи планируют разработать новые туристические маршруты
Почему нельзя заранее вывертывать руль на светофоре
Для ремонта теплосетей необходимо повышение тарифов вдвое, оценил эксперт в ЖКХ
Зачем кошки трутся о своих владельцев?
Суп с сосисками, овощами и мангольдом: готовится просто моментально
Загитова поделилась планами попробовать себя в кино
Могут ли уходовые средства спровоцировать появление пигментных пятен?
Иран угрожает подать в суд на Пакистан из-за газопровода
Россияне предпочитают Эмираты для осенних путешествий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.