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Антитренды осени 2024: какие вещи стоит оставить в шкафу, чтобы выглядеть модно?

Что не стоит носить осенью 2024: список антитрендов сезона
2:21
Моя семья » Красота и стиль

Осень 2024 года принесла новые модные тенденции, но не все привычные вещи остались в тренде. Чтобы выглядеть стильно и актуально, важно знать, какие элементы гардероба лучше оставить в прошлом. В этом сезоне минимализм и естественность занимают центральное место, вытесняя яркие и броские наряды. Рассмотрим, что лучше оставить в шкафу этой осенью.

Что не стоит носить осенью 2024: список антитрендов сезона
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Яркие неоновые цвета

Неон, который был популярным в предыдущие сезоны, этой осенью утратил актуальность. Вместо кислотных оттенков дизайнеры предлагают выбирать спокойные, естественные цвета: бежевый, оливковый, серый и нежно-голубой. Эти оттенки помогают создать элегантный и утонченный образ, в то время как неоновые вещи могут показаться излишне яркими и вычурными.

Обилие логотипов и принтов

Мода на крупные логотипы и обилие принтов тоже отходит на второй план. В этом сезоне в тренде сдержанные и минималистичные вещи, которые не перегружают образ. Простые однотонные свитера, рубашки и пальто без лишних деталей помогут создать гармоничный и стильный облик. Яркие принты и заметные логотипы лучше оставить в шкафу, чтобы не рисковать своим образом.

Оверсайз в крайних формах

Одежда оверсайз остается актуальной, но слишком объемные вещи, которые буквально "поглощают" фигуру, утратили свою популярность. В этом сезоне на смену приходят более структурированные и утонченные силуэты, подчеркивающие формы. Избегайте крайностей в оверсайзе и выбирайте вещи, которые лишь слегка большеваты.

Рваный деним

Джинсы с большим количеством рваных деталей и дыр потеряли свою актуальность. В этом сезоне предпочтение отдается более классическим моделям с аккуратными, едва заметными потертостями или вовсе без них. Выбирайте деним, который смотрится элегантно и подчеркивает ваш вкус.

Осень 2024 года диктует новые модные правила, и, чтобы оставаться стильной, важно не только следить за трендами, но и уметь отказаться от устаревших вещей.

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

Логоти́п — графический знак, эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме.

Принт — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

Дени́м — это прочная хлопчатобумажная ткань с основой, в которой уток проходит под двумя или более нитями основы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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