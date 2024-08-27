Разбираемся в причинах и лечении различных типов акне

Как распознать и справиться с бактериальным, гормональным и грибковым акне

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Можно с уверенностью сказать, что в тот или иной момент вы сталкивались с акне — большинство из нас. Но одна из самых неприятных вещей, связанных с этой проблемой, заключается в том, что существует несколько различных типов акне, каждый из которых требует уникального лечения.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Бактериальное акне вызвано сочетанием избыточного роста бактерий, воспаления и повышенной выработки кожного сала. Оно проявляется в виде поверхностных, красных, воспаленных прыщей и гнойников, в основном на жирных участках лица. Для его лечения используются противовоспалительные средства, антибиотики и другие препараты.

Гормональное акне, в отличие от бактериального, обычно проявляется в виде глубоких, расположенных под кожей кист в области челюсти. Для его лечения применяются оральные контрацептивы, мочегонные препараты и другие средства, направленные на стабилизацию гормонального фона.

Грибковые акне, или питироспорум фолликулит, вызваны инфекцией волосяных фолликулов грибками или дрожжами. Они проявляются в виде небольших, красных и зудящих бугорков на лбу или висках и требуют применения противогрибковых препаратов.

Важно также уделять внимание общему уходу за кожей, включая регулярное очищение, увлажнение и защиту от солнца. Здоровый образ жизни, с достаточным сном, минимизацией стресса и правильным питанием, также может помочь в борьбе с акне.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула. Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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