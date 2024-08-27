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Предупреждение и исправление повреждений ногтей: рекомендации нейл-стилиста

Как восстановить ногти после неудачного маникюра: советы специалиста
1:16
Моя семья » Красота и стиль

Порой маникюр может обернуться разочарованием, если вместо красивых ногтей вы получаете поврежденную ногтевую пластину. Это нередко происходит из-за некачественной работы мастера, использования агрессивных средств или плохого покрытия. Быстро вернуть ногтям здоровое состояние невозможно, восстановление требует времени.

Как восстановить ногти после неудачного маникюра: советы специалиста
Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Нейл-стилист Оксана Новикова предложила несколько советов по восстановлению ногтей. Полное восстановление ногтевой пластины произойдет только после того, как ногти полностью отрастут, что занимает примерно 3-6 месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей. По словам Оксаны, искусственные средства для укрепления ногтей не создадут новый ороговевший слой, но временно укрепят и защитят поврежденные ногти. Эти средства обеспечивают искусственное утолщение, но эффект держится только до момента удаления средства.

Чтобы защитить ногти до полного их восстановления, можно использовать укрепляющие средства на лаковой основе. Для того чтобы избежать истончения ногтей в будущем, следует тщательно подойти к выбору студии маникюра или салона, изучив отзывы других клиентов.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса. Ногти на руках и ногах состоят из прочного защитного белка, называемого альфа-кератином, который представляет собой полимер.

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами). Часто под словом «маникюр» понимают внешний вид, обработку только ногтей. Выбор цвета лака для ногтей нередко диктуется модой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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