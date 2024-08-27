Секрет cохранения молодости: как SMAS-лифтинг изменяет правила игры

SMAS-лифтинг: альтернатива пластике или мифическое преображение

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на набирающий обороты тренд "стареть красиво", далеко не все готовы ему последовать. Большинство женщин все-таки стараются как можно дольше сохранить моложавый внешний вид — и здесь на помощь приходят новые технологии. Если раньше единственным способом вернуть четкий овал лица был поход к пластическому хирургу, то пару десятков лет назад в арсенале косметологов появилось такая "убойная сила", как SMAS-лифтинг.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Сегодня эту процедуру называют альтернативой пластике, обещая пациенткам волшебное преображение. Однако далеко не все оказываются довольны результатом. Почему так происходит и кому показана процедура — разбираемся вместе с экспертом, врачом-косметологом с 18-летним стажем работы, Еленой Воробьевой. Аббревиатура расшифровывается как "поверхностная мышечно-апоневротическая система". Этот слой имеет мышечные волокна, включает в себя коллаген и жир и является своего рода связкой между мышцами лица и кожным покровом. С возрастом синтез коллагена и эластина замедляется, тонус мышц снижается — в результате овал лица уже не такой четкий, кожа выглядит дряблой, появляются морщины.

С помощью специальных высокоинтенсивных ультразвуковых аппаратов происходит воздействие на слой, который создает "каркас лица". Ранее к нему имели доступ только хирурги. Ультразвук проникает сквозь поверхностные слои кожи и воздействует на мышечные волокна. Глубина воздействия может быть разной.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Подтяжка лица фейсли́фтинг (англиц. от face lifting) — пластическая операция, направленная на устранение морщин, обвисания кожи, носогубных складок и других признаков старения при помощи удаления избыточного количества жировой клетчатки, подтягивания подлежащих мышц и перераспределения кожи лица и шеи с иссечением её избытка. Лучше всего подтяжку лица делать в возрасте 40-60 лет, когда лицо и шея только начали подвергаться процессу старения, но в целом еще сохранилась эластичность, а костные структуры лица не подверглись грубым возрастным изменениям. После проведенных манипуляций расправляются морщины (в большей степени в щечной области и в области шеи), восстанавливается контур линии нижней челюсти и подбородочно-шейного угла, а также утраченный овал лица.

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