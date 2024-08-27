Эксперт по волосам назвал четыре проблемы тех, кто откладывает мытьё головы

Что будет, если мыть голову не регулярно?

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярное мытьё головы имеет большое значение для поддержания здоровья волос и кожи головы. Пропуск дня мытья может привести к ряду негативных последствий для волос и кожи головы. Об этом напомнил доктор Рашми Шетти в интервью с британским изданием Vogue.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Проблемы, возникающие у тех, кто откладывает мытьё волос:

Замедление роста волос: замечено, что чистые волосы лучше растут и меньше выпадают. Увеличение количества перхоти: если кожа головы редко или недостаточно очищается, на неё образуется жирный налёт, который, в свою очередь, трансформируется в перхоть. Зуд кожи головы: скапливающиеся на коже головы грязь, жир и пыль вызывают дискомфорт и зуд. Развитие инфекций волосяных фолликулов (фолликулит).

Частота мытья головы зависит от индивидуальных особенностей и образа жизни каждого человека. Например, тонким волосам может потребоваться ежедневное или через день мытьё, так как они быстрее становятся жирными. Жирным волосам достаточно двух-трёх сеансов мытья в неделю, в то время как сухим волосам достаточно одного раза в неделю.

Важно следить за гигиеной кожи головы и мыть её так часто, как это необходимо для поддержания здоровья волос и предотвращения возникновения проблем. Если после регулярного мытья головы кожа продолжает зудеть, следует обратиться к специалисту для консультации и определения причины дискомфорта.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени. Чаще всего встречается на коже головы, покрытой обильным волосяным покровом. Перхоть является легкой клинической формой себорейного дерматита.

Фолликули́т (лат. folliculitis) — это воспаление одного или нескольких волосяных фолликулов. Это состояние может возникнуть в любом месте на покрытой волосами коже. Сыпь может проявляться в виде прыщей, которые доходят до белых кончиков на лице, груди, спине, руках, ногах, ягодицах или голове.

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