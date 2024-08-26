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Эксперт по волосам предупреждает: не стоит откладывать мытьё головы.

Эксперт по уходу за волосами советует не затягивать с мытьём головы.
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Эксперт по уходу за волосами, доктор доктор Рашми Шетти рекомендует не откладывать мытьё головы на долгое время. С мнением специалиста можно ознакомиться в британском издании Vogue.

Эксперт по уходу за волосами советует не затягивать с мытьём головы.
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

В современном мире, когда многие люди предпочитают передвигаться на автомобилях с открытыми окнами или заниматься бегом на свежем воздухе, волосы подвергаются воздействию различных внешних факторов. В результате на коже головы скапливаются пыль и грязь, что может вызвать зуд и шелушение.

Частота мытья головы зависит от типа волос, отметил эксперт. Если у вас тонкие волосы, возможно, вам придётся мыть голову каждый день или через день, так как они быстрее становятся жирными. Жирные волосы могут сохранять свежесть после двух-трёх сеансов мытья в неделю, в то время как сухим волосам достаточно одного раза в неделю.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

Ли́чная гигиéна (индивидуáльная) — раздел гигиены, в котором изучают вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в личной жизни и деятельности, разрабатывают и проводят мероприятия гигиенического воспитания, пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни с целью повышения гигиенической культуры. В неё входят вопросы гигиенического содержания тела (кожи, волос, ногтей, зубов, обуви, одежды, жилища), правил рационального питания, закаливания организма и физической культуры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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