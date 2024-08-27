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Раздражение на коже после бритья: десять рекомендаций, как его избежать

Как избежать раздражения на коже после бритья?
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Бритьё - неотъемлемая часть жизни многих мужчин и женщин, однако иногда после этой процедуры возникает раздражение нежной кожи. В этой статье мы дадим советы, как его устранить. Кстати, эти рекомендации одинаково хорошо работают и для сильного, и для слабого пола.

Как избежать раздражения на коже после бритья?
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Чтобы избежать раздражения после бритья, следуйте этим рекомендациям:

  1. Брейтесь на влажную кожу. Предварительно нанесите на лицо пену или гель для бритья, чтобы смягчить кожу и предотвратить её повреждение.
  2. Используйте острые лезвия. Регулярно меняйте лезвия бритвы или используйте одноразовые станки с острыми лезвиями.
  3. Брейтесь по направлению роста волос. Это поможет избежать повреждений и вросших волос.
  4. Не давите на бритву. Брейтесь плавно, без сильного нажима, чтобы избежать порезов и раздражения.
  5. После бритья нанесите увлажняющий крем. Это поможет успокоить кожу и предотвратить сухость и раздражение.
  6. Избегайте использования спиртосодержащих средств после бритья. Спирт может вызвать раздражение и сухость кожи.
  7. Выбирайте качественную косметику для бритья. Используйте кремы, гели и пены, подходящие вашему типу кожи.
  8. Соблюдайте гигиену. Мойте бритву после каждого использования и следите за чистотой лезвий.
  9. Дайте коже отдохнуть. Если у вас чувствительная кожа, делайте перерывы между бритьём и дайте коже восстановиться.
  10. Обратитесь к специалисту. Если раздражение не проходит или усиливается, обратитесь к врачу или косметологу для консультации и получения рекомендаций по уходу за кожей.

 

 

Уточнения

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть. Без уточнения термин типично означает сбривание мужчинами бороды и усов, удаление волос с других частей тела обычно обозначается явно («бритьё головы»).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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