Семь причин, по которым может возникнуть раздражение после бритья

От чего появляется раздражение после бриться?

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Раздражение после бритья может возникнуть по разным причинам, особенно если процесс проводится небрежно или без соблюдения правил безопасности.

Фото: flickr.com by Mario A. P., CC BY-SA 2.0

Бритьё на сухую кожу: при удалении волос без предварительного увлажнения кожа повреждается, становится менее эластичной, и удалить волоски становится сложнее. Тупые лезвия: тупые лезвия бритвы не аккуратно срезают волоски, а царапают кожу, нанося микротравмы и увеличивая риск порезов. Кроме того, они не сразу сбривают волоски, из-за чего приходится проводить по коже бритвой несколько раз и с большим нажимом. Это вызывает зуд, вросшие волосы и жжение на коже. Неправильная техника бритья: если брить волосы против роста, это может привести к травмам. Лезвие не только удаляет волосы, но и нарушает целостность защитного слоя кожи. Это вызывает раздражение и зуд, а также способствует неправильному росту волос в будущем, их врастанию и воспалению волосяных фолликул. По этой же причине не стоит сильно давить на кожу и проходить по одним и тем же участкам много раз. Неподходящая косметика: кремы, лосьоны и масла, используемые до, во время и после бритья, могут содержать слишком много спирта, отдушек или не подходить вашему типу кожи. Такие средства вызывают раздражение и зуд, а также другие неприятные симптомы. Поэтому перед использованием лучше проконсультироваться с дерматологом. Отсутствие косметики: важно использовать подходящие гели и пены для бритья, а также увлажняющие лосьоны. Они смягчают кожу, удерживают влагу и минимизируют ущерб, наносимый болезненной процедурой. Слишком частое бритьё: ежедневное использование бритвы травмирует кожу и увеличивает риск раздражения. Тесная синтетическая одежда: если сразу после процедуры надеть одежду, которая слишком плотно прилегает к коже или сделана из некачественных материалов, это увеличит риск появления раздражения. Чистая кожа теперь соприкасается с тканью, которая натирает или вызывает повышенное потоотделение. Также на одежде остаются частицы стирального порошка или других моющих средств, что усиливает зуд.

Уточнения

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть. Без уточнения термин типично означает сбривание мужчинами бороды и усов, удаление волос с других частей тела обычно обозначается явно («бритьё головы»).

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