Ваша кожа станет красивой и сияющей: сделайте маску для лица с алоэ и мёдом

Маска для лица с алоэ вера и мёдом для красивой кожи

Что вам понадобится

Гель алоэ вера — 1 ч. л. Мед — 1 ст. л. Миска. Ложка.

Приготовление

1. Возьмите пустую миску.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

2. Возьмите гель алоэ вера и положите его в миску.

3. Добавьте мед.

4. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

5. Нанесите маску пальцем или кистью на лицо.

6. Оставьте на 15 минут.

7. Смойте маску прохладной водой.

Нанесение маски для лица обеспечивает расслабление кожи и дает успокаивающий эффект. Еще она обеспечивает глубокое очищение, очищает закупоренные поры кожи. Маска помогает наладить кровообращение и повысить тонус кожи.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове. Ранее род Алоэ относили к семействам Алоевые (Aloaceae) и Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae)

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).

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