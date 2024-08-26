Эффективные советы по борьбе с отёками перед важным событием

Как быстро избавиться от отёков без косметики: простые лайфхаки

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки на лице в день важного мероприятия могут стать настоящей проблемой для любой девушки, особенно когда любимые средства недоступны. Но не стоит паниковать — есть простые лайфхаки, которые помогут решить эту проблему всего за пару часов без использования профессиональной косметики. В первую очередь, стоит отказаться от кофе, так как его обезвоживающее действие может усиливать отечность. Вместо кофе лучше выпить травяной чай или другой натуральный напиток, а в течение дня обязательно увеличьте потребление чистой воды, если нет медицинских противопоказаний.

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Чтобы уменьшить уже существующие отеки, хорошо подойдет лед. Держите в морозилке форму с замороженной водой или отваром ромашки, так это поможет быстрее справиться с отеками. Однако будьте осторожны, если у вас есть проблема с куперозом, так как холод может ухудшить состояние сосуда.

Также чай может оказаться отличным средством от отеков, если использовать его наружно: заварите несколько пакетиков и дайте настою остыть. Затем смочите ватные диски в чае и положите на веки, проводя при этом легкий лимфодренажный массаж. Эти простые советы помогут вам выглядеть свежо и привлекательно в самый нужный момент.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма. == Причины отёка == Причины нарушения оттока и задержки жидкости в тканях различны, в связи с чем выделяют отёки гидростатические, при которых главную роль играет повышение давления в капиллярах; гипопротеинемические, главная причина образования которых — уменьшение содержания в плазме крови белков.

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