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Причины появления темных кругов: что может быть не так с вашей кожей

Темные круги под глазами: неожиданные причины и решения
1:09
Моя семья » Красота и стиль

Темные круги под глазами — это проблема, с которой мы часто боремся, пытаясь скрыть несовершенства, возникающие из-за стресса и недосыпа. Однако существует множество других причин, способствующих их появлению. Одна из них — слишком тонкая кожа вокруг глаз, что может привести к несоответствию между вашим образом жизни и состоянием кожи. В отличие от косметологических процедур, более эффективным решением может стать уход за кожей и ее уплотнение.

Темные круги под глазами: неожиданные причины и решения
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Также важно правильно снимать макияж, так как агрессивные методы очистки или использование неподходящих средств могут еще больше истончить кожу. Лучше обратиться к косметологу, который подберет средства для деликатного очищения этой чувствительной зоны, например, кремы или эмульсии с витамином С.

Не стоит забывать и о вреде курения; никотин негативно влияет на состояние кожи, особенно в области глаз. При продолжительном воздействии он может привести к застою крови и усугубить ситуацию с появлением темных кругов и сосудистой сеточки.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее. В зависимости от природы появления кругов под глазами для их устранения могут использоваться различные методы: маскирующие косметические кремы (хотя использование некоторых из них способно привести к уменьшению толщины кожи, по причине чего учёными рекомендуется применение с данной целью кремов, содержащих витамин A), лазерная терапия, после применения которой существует риск появления рубцов на коже, инъекции жира или гиалуроновой кислоты, гидрохинон, инъекции богатой тромбоцитами плазмы.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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