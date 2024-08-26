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Как ускорить рост волос и повысить их густоту: в этом вам помогут эфирные масла

Способы использования эфирных масел для роста и густоты волос
1:17
Моя семья » Красота и стиль

Использовать эфирные масла можно следующими способами:

Способы использования эфирных масел для роста и густоты волос
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM
  1. Добавьте несколько капель масла в шампунь, кондиционер или средство для ухода за волосами.
  2. Втирайте несколько капель масла в кожу головы перед сном. Дав маслу настояться на ночь, вымойте шампунем и кондиционируйте, как обычно, на следующее утро.
  3. Добавьте несколько капель масла в ваше любимое базовое масло и используйте его в качестве массажа кожи головы. Убедитесь, что базовые масла, которые вы используете, качественные.

Прежде чем наносить эфирное масло непосредственно на кожу или смешивать его с базовым маслом, всегда проводите небольшой патч-тест на внутренней стороне локтя. Через сутки, если не произойдет никакой реакции, вы можете использовать масло.

В редких случаях даже разбавленные эфирные масла могут вызывать аллергические реакции. Если вы испытываете зуд, отек и раздражение, аккуратно промойте область мягким очищающим средством и водой.

В идеале вы должны наносить эфирные масла для роста волос перед сном. Таким образом, вы не будете подвергаться воздействию солнца сразу после использования.

 

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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