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Опасности экстремальной диеты: почему 800 калорий в день может навредить вашему здоровью?

Диета на 800 калорий: как экстремальные ограничения могут повлиять на ваше здоровье?
2:29
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Диета на 800 калорий в день привлекает внимание тех, кто стремится к быстрой потере веса. Обещая значительные результаты за короткий срок, такая диета может показаться привлекательной. Однако крайне низкое потребление калорий может нести серьезные риски для здоровья. Давайте рассмотрим, чем опасна такая диета и почему важно подходить к снижению веса более сбалансированно.

Диета на 800 калорий: как экстремальные ограничения могут повлиять на ваше здоровье?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Недостаток необходимых питательных веществ

Ограничение потребления калорий до 800 в день значительно снижает поступление необходимых макро и микроэлементов. При такой диете трудно обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и питательными веществами, что может привести к дефицитам и нарушению функций различных систем организма.

Замедление обмена веществ

Краткосрочное соблюдение диеты на 800 калорий может вызвать замедление обмена веществ. Организм, столкнувшись с дефицитом энергии, начинает экономить калории, что может замедлить процесс сжигания жира. Это может привести к тому, что потеря веса замедлится или вовсе остановится, а потерянные килограммы могут вернуться после прекращения диеты.

Потеря мышечной массы

При значительном дефиците калорий организм начинает использовать мышечную ткань в качестве источника энергии. Это может привести к потере мышечной массы, что в свою очередь снижает базальный обмен веществ и делает процесс похудения менее эффективным в долгосрочной перспективе.

Риски для сердечно-сосудистой системы

Диета на 800 калорий может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Недостаток питательных веществ и энергии может ослабить сердце и сосуды, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений.

Возможные проблемы с психическим здоровьем

Очень низкокалорийные диеты могут способствовать развитию расстройств пищевого поведения, таких как анорексия или булимия. Постоянное чувство голода и строгие ограничения могут вызывать стресс и негативно сказываться на психическом состоянии.

Вместо экстремальных ограничений лучше стремиться к сбалансированному питанию и умеренным физическим нагрузкам, что обеспечит устойчивое и безопасное снижение веса.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Анорекси́я — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы, а также возникающий по другим причинам.

Не́рвная булими́я — расстройство приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Недоеда́ние (голодание неполное) — общий термин, объединяющий ряд состояний, вызванных недостаточным или неадекватным питанием (неполным или частичным голоданием).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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