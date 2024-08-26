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Модные стрелки для офисного мейкапа: секреты визажистов

Тренды стрелок в макияже осенью: как выглядеть стильно в офисе
1:23
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки в макияже остаются популярными и будут в тренде еще долго, но технологии их применения меняются от сезона к сезону. В этом осеннем сезоне мы подготовили несколько стильных вариантов стрелок, которые помогут вам выглядеть привлекательно на рабочем месте. В коричневых оттенках стрелки выглядят мягче и менее вызывающе по сравнению с традиционными черными. Шоколадные или светло-ореховые оттенки идеально подходят для офисного стиля, и не стоит бояться длинных хвостиков, ведь коричневый цвет смягчит общий вид. Однако стоит быть осторожными с шириной стрелок, чтобы они не были слишком смелыми для рабочего окружения.

Тренды стрелок в макияже осенью: как выглядеть стильно в офисе
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Розовый цвет также попал в модные тенденции благодаря влиянию стиля Барби. Хотя яркие розовые подводки могут не подойти для повседневного использования, можно использовать нежные розовые тени под классическую коричневую стрелку, добавив немного шиммера в зависимости от дресс-кода офиса.

Также стоит обратить внимание на лисьи стрелки, которые придают свежесть и оригинальность вашему макияжу. Их легко сделать, нарисовав обычную стрелку из внешнего уголка глаза и добавив "клювик" во внутреннем уголке. Главное — сохранить стрелку тонкой и максимально близкой к ресничному краю.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление. Целью макияжа является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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