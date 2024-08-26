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От сухости до стянутости: как распознать обезвоживание кожи лица и что с этим делать?

Признаки обезвоживания кожи лица: как распознать и устранить проблему?
2:03
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Обезвоживание лица — это состояние, которое может привести к заметным изменениям в внешности и ощущению дискомфорта. Недостаток влаги в коже часто становится результатом различных факторов, включая неблагоприятные климатические условия, неправильный уход или недостаток жидкости в организме. Важно уметь распознавать признаки обезвоживания, чтобы своевременно принять меры и вернуть коже здоровье и сияние.

Признаки обезвоживания кожи лица: как распознать и устранить проблему?
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Сухость и шелушение

Один из самых очевидных признаков обезвоженной кожи — это её сухость и шелушение. Вы можете заметить, что кожа становится грубой на ощупь и начинают образовываться мелкие сухие участки. Это происходит из-за недостатка влаги, который приводит к нарушению естественного барьера эпидермиса.

Тусклый цвет лица

Заметная потеря увлажненности также отражается на цвете лица. Обезвоженная кожа выглядит тусклой и сероватой, так как недостаток влаги снижает кровообращение и делает цвет лица менее ярким. Это приводит к потере здорового и свежего вида.

Заметные мелкие морщинки и линии

Когда кожа не получает достаточно влаги, она теряет свою упругость и эластичность, что может привести к появлению мелких морщин и линий. Особенно это заметно вокруг глаз и на лбу.

Чувство стянутости

Если вы ощущаете, что ваша кожа стягивается после умывания или применения косметических средств, это может быть признаком обезвоживания.

Увеличенные поры

Из-за недостатка влаги поры могут становиться более заметными, так как кожа не может эффективно регулировать выделение жира.

Увлажнение, правильный уход и потребление достаточного количества воды — ключевые меры для поддержания кожи в хорошем состоянии. Если вы заметили эти признаки, попробуйте добавить в свой уход увлажняющие средства и увеличьте потребление жидкости.

Уточнения

Обезвоживание организма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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