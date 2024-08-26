Пробиотики и здоровье кожи: две стороны одной медали

Акне является одним из самых распространенных и сложных заболеваний кожи, следуя индивидуальному подходу к лечению. Врач-нутрициолог Елена Кудрина подчеркивает, что одно решение не подходит для всех типов высыпаний. Консультация с дерматологом — ключ к успешному лечению.
Существует растущий интерес к роли пробиотиков в поддержании здоровья кожи, хотя многие еще сомневаются, могут ли пробиотические добавки или продукты на их основе помочь в борьбе с акне. Пробиотики — это живые микроорганизмы, помогающие росту полезных бактерий в организме. Они содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт и квашеная капуста, и способны улучшать микробиом кишечника, что в свою очередь может снижать воспаление в организме, включая кожу. Нарушение баланса бактерий в кишечнике способно вызывать воспалительные процессы, приводящие к обострению кожных заболеваний, таких как акне и экзема.
Пробиотики обладают множеством преимуществ для кожи как внутреннего, так и внешнего применения. Они помогают защитить кожу от внешних негативных факторов, создавая защитный барьер и уничтожая вредные бактерии, что позволяет избежать воспалительных реакций. Кроме того, пробиотики восстанавливают естественный барьер кожи, улучшая её увлажненность и уменьшая чувствительность. Для лечения акне можно использовать пробиотики как во внутреннем, так и во внешнем виде. Прием пробиотиков через пищу или добавки позволяет улучшить состояние желудочно-кишечного тракта и, соответственно, кожи.
Однако также можно включать в уходовые процедуры средства с пробиотиками, такие как сыворотки, которые доставляют активные вещества непосредственно к проблемным участкам кожи. Хотя пробиотики не являются универсальным решением, их применение может значительно улучшить состояние кожи в сочетании с другими методами лечения.
Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула. Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов.
Термины и определения», пробиотик — это функциональный пищевой ингредиент в виде полезных для человека непатогенных и нетоксикогенных живых микроорганизмов, обеспечивающий при систематическом употреблении в пищу в виде препаратов или в составе пищевых продуктов благоприятное воздействие на организм человека в результате нормализации состава и (или) повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника.
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