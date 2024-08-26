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Как сохранить макияж глаз идеальным: полезные рекомендации от визажиста

Эффективные советы по предотвращению размывания туши для ресниц
1:39
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Проблема с постоянными разводами под глазами от туши знакома многим девушкам, особенно в условиях влажного климата. Визажист Ольга Пахомова делится полезными советами для продления стойкости туши на ресницах, чтобы избежать нежелательных следов на лице.

Эффективные советы по предотвращению размывания туши для ресниц
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

Первый лайфхак — припудривание зоны вокруг глаз. Использование специального праймера для области глаз является идеальным решением, но пудра может стать отличной альтернативой. Нанесите ее на верхнее веко, чтобы избежать трения ресниц о кожу. Если тушь все же размажется, легкое стряхивание пудры поможет избежать пятен.

Следующий совет — меньше, но качественнее. Если тушь недостаточно стойкая, не стоит наносить слишком много продукта. Лучше выделить глаза с помощью карандаша или подводки, а тушью лишь немного подчеркнуть кончики ресниц. Ольга также рекомендует использовать влагостойкую тушь, которая легко смывается, но не поддается воздействию дождя.

Не бойтесь комбинировать туши. Если вам нравятся разные средства, не ограничивайте себя одним вариантом. Используйте одно для основного слоя, а другое для дополнительной разделки и удлинения ресничек.

Также стоит обратить внимание на тональный крем. Он может стать хорошим барьером между кожей и ресницами. Нанесите его на верхние веки и аккуратно распределите под глазами перед тем, как использовать тушь. Это поможет предотвратить отпечатывание туши и обеспечит дополнительную стойкость макияжа.

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи. Тушь китайская (нем. Chinesische Tusche, фр. Encre de Chine, англ. Chinese or Indian ink) — чёрная акварельная краска, употребляемая для каллиграфии, рисования и черчения, а в Китае, Японии и Корее также для письма. Тушь бывает жидкая, концентрированная и сухая (в виде палочек или плиток). Чёрная тушь высокого качества имеет густой чёрный цвет, легко сходит с пера или с чертёжного пера — рейсфедера. Существует также так называемая цветная тушь (особая разновидность жидких красок), употребляемая крайне редко.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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