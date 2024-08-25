От пигментации, прыщей и тусклой кожи: самодельная маска для лица из бананов

1. Возьмите миску.
2. Очистите и натрите банан в миску.
3. Добавьте 1 столовую ложку меда.
4. Затем добавьте несколько капель лимона.
5. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
6. Нанесите маску на лицо и оставьте на 20 минут.
7. Ополосните лицо холодной водой.
Вы увидите, что ваша кожа лица стала напитанная, мягкая и сияющая. Поскольку бананы обладают мягким, успокаивающим и увлажняющим действием на кожу, маску можно использовать ежедневно для ухода за кожей.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
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