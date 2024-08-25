От пигментации, прыщей и тусклой кожи: самодельная маска для лица из бананов

Маска для лица из банана своими руками от прыщей, пигментации и усталой кожи

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Что вам понадобится для приготовления маски

Банан. 1 столовая ложка меда. 3 капли лимонного сока. Миска.

Этапы приготовления банановой маски для лица

1. Возьмите миску.

Фото: Openverse by ajay_suresh, CC BY 2.0

2. Очистите и натрите банан в миску.

3. Добавьте 1 столовую ложку меда.

4. Затем добавьте несколько капель лимона.

5. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

6. Нанесите маску на лицо и оставьте на 20 минут.

7. Ополосните лицо холодной водой.

Вы увидите, что ваша кожа лица стала напитанная, мягкая и сияющая. Поскольку бананы обладают мягким, успокаивающим и увлажняющим действием на кожу, маску можно использовать ежедневно для ухода за кожей.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

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