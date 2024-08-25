Волосы будут расти с большой скоростью: используйте самодельный травяной шампунь

Как сделать травяной шампунь для роста волос своими руками

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Ингредиенты

Основными ингредиентами, используемыми для этого шампуня, являются аюрведические лекарственные растения:

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

8-10 палочек шикакай;

6-8 семян индийской мыльнянки;

2 столовые ложки амлы;

1 столовая ложка семян пажитника.

Этапы приготовления травяного шампуня для роста волос

1. Соберите все ингредиенты и замочите их в теплой воде на несколько минут.

2. Отварите смесь в неглубокой кастрюле в течение 20-25 минут.

3. Дайте остыть и отстояться в течение ночи.

4. Перед использованием шампуня хорошо взбейте смесь до образования пенистой пены. Промойте волосы, а затем массирующими движениями, как вы обычно делаете с шампунем, в течение 5 минут наносите шампунь.

5. Смойте его обычной водой и промокните волосы.

Уточнения

Па́житник сенно́й па́житник греческий (лат. Trigonélla foenum-graecum) — однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).

Мы́льное де́рево или Сапи́ндус (лат. Sapīndus) — род вечнозелёных или листопадных небольших деревьев или кустарников семейства Сапиндовые (Sapindaceae), произрастающих в тропиках Азии и Америки.

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