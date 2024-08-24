Освежаем взгляд: народные методы от тёмных кругов и мешков под глазами

Если вы не хотите использовать дорогостоящие крема и сыворотки для кожи вокруг глаз, то можно прибегнуть к использованию народных средств, которые эффективно избавят вас от темных кругов и мешков под глазами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Прежде всего, важно высыпаться. Длительность сна должна составлять не менее 7 часов. Пейте достаточное количество чистой воды. В питании должны присутствовать продукты, богатые витаминами А и С, железом и фолиевой кислотой.
Вечером используйте под глаза ломтики свежего огурцы или чайные пакетики. Можно сделать компресс из натертого сырого картофеля или экстракта петрушки. Освежить взгляд можно при помощи маски из крахмала и бананового пюре.
Для начала стоит умыться прохладной водой. Можно использовать кубики льда под глаза или замороженный травяной настой. Выбирайте такие травы, как ромашка, мята, зверобой. Пока вы умываетесь со средством, помассируйте лицо: верхнюю часть носа, шею, овал лица.
Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.
Настой (лат. Infusum) — недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного растительного сырья или водный раствор, специально приготовленный для получения биологически активных веществ.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.