Избавляемся от отёчного лица при помощи питания: вот что нужно есть

Как избавиться от отёчности лица при помощи питания

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Листовая зелень

Включайте в свой рацион листовую зелень, такую как шпинат, и капусту. Они содержат мало калорий и могут помочь уменьшить задержку воды.

Фото: commons.wikimedia.org

Огурцы

Огурцы имеют высокое содержание воды и могут действовать как естественное мочегонное средство, способствуя уменьшению отечности лица.

Ягоды

Ягоды, такие как черника и малина, богаты антиоксидантами и могут способствовать уменьшению жидкости в организме.

Бананы

Бананы богаты калием, который может помочь сбалансировать уровень натрия и уменьшить задержку воды.

Авокадо

Авокадо — это богатая питательными веществами пища, содержащая калий и полезные жиры, которые потенциально помогают уменьшить отечность лица.

Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить отек в организме.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

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