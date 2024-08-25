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Гель-лак плохо держится и быстро отслаивается: причина -— влажные ногти

Гель-лак может плохо держаться на влажных ногтях
3:20
Моя семья » Красота и стиль

Существует множество факторов, влияющих на долговечность гель-лака. Опытные мастера маникюра утверждают, что особое внимание следует уделить уходу за ногтями при повышенной влажности. Многие люди даже не знают о существовании такого типа ногтей и считают, что покрытие плохо держится по другим причинам.

Гель-лак может плохо держаться на влажных ногтях
Фото: openverse.org by No Door An Aperture, CC BY-SA 2.0

Миллионы женщин во всём мире выбирают маникюр с гель-лаком, потому что он позволяет реже заботиться о состоянии ногтей. Руки выглядят ухоженными на протяжении долгого времени — если, конечно, вы не имеете вредных привычек, таких как грызть ногти и кутикулу, и регулярно пользуетесь увлажняющим кремом.

Однако иногда ногти не могут "подружиться" с покрытием: оно начинает отслаиваться через несколько дней после процедуры. Причины отслоек могут быть разными. Иногда вина лежит на мастере, но иногда и сама клиентка не соблюдает правила для сохранения свежести маникюра. Обычно мы склонны обвинять онихолизис, неправильную форму ногтей или плохо просушенное покрытие. Однако всё чаще специалисты в области ногтей призывают обратить внимание на проблемы с влажными ногтями. Этот термин ещё не получил широкого распространения, поэтому многие до сих пор не понимают, что подразумевается под симптомами влажных ногтей.

Почему влажные ногти хуже держат маникюр?

Здесь стоит изучить анатомическое строение ногтевой пластины. Хотя ногти состоят из прочного полимерного белка (один из видов кератина), они имеют пластинчатую структуру — и прослойки воды и жира между кератиновыми слоями. Именно поэтому наши ногти блестят и могут впитывать различные вещества. По этой же причине перед нанесением гель-лака мастера используют обезжириватель, чтобы минимизировать влияние водно-жировой прослойки и увеличить сцепление базы с ногтями.

При повышенной влажности ногтей обезжиривание становится сложным, так как ногти быстро возвращаются к своему первоначальному состоянию. Поэтому среди советов по улучшению стойкости маникюра на влажных ногтях можно встретить рекомендации использовать специальные виды обезжиривателей или дополнительно обрабатывать руки клиентов тальком.

Если мастер не учитывает признаки влажных ногтей и не использует вспомогательные методы для обезжиривания ногтевой пластины, маникюр не продержится 3-4 недели, на которые мы обычно рассчитываем. Однако слишком долго ходить с одним и тем же маникюром при влажности ногтей тоже не рекомендуется. Даже если визуально он остаётся аккуратным, на нём чаще, чем в других случаях, могут образовываться отслойки, иногда очень мелкие и незаметные.

Повышенная влажность в сочетании с отслойками — прямой путь к появлению грибка и других инфекционных заболеваний, из-за которых придётся отказаться от покрытия на долгое время.

Как определить, что у вас влажные ногти? Самостоятельно вы можете оценить состояние своих рук, изучив следующие три фактора:

  • склонность к обильному потоотделению;
  • очень плотная кутикула;
  • кожа вокруг ногтей сильно блестит.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами).

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- — чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς — пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет. Избыточное потоотделение может быть как реакцией на внешние раздражители, так и следствием болезни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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