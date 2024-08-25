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Балеарский блонд: красивый способ продлить лето ранней осенью

Балеарский блонд: идеальный оттенок для ранней осени
2:07
Моя семья » Красота и стиль

Лето подходит к концу, и многие начинают скучать по тёплым солнечным дням. Однако есть способ продлить лето и сохранить его тепло в волосах — это новый модный оттенок блонда, называемый балеарским.

Балеарский блонд: идеальный оттенок для ранней осени
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, PDM

Балеарский блонд — это солнечный оттенок, вдохновлённый золотистыми пляжами, курортным климатом и расслабленной атмосферой Балеарских островов. Он олицетворяет естественную красоту загорелой блондинки, которая проводит лето на Ибице или Майорке под палящим солнцем.

На самом деле, этот эффект достигается благодаря особой технике окрашивания, которая создаёт иллюзию поцелованных солнцем волос. В результате цвет выглядит настолько естественным, будто вы действительно провели много времени на пляже, а не в парикмахерской.

Балеарский блонд особенно актуален в конце лета, так как помогает сохранить солнечное сияние в волосах. Яркий и золотистый оттенок идеально вписывается в осенний образ, гармонично сочетаясь с загаром и уютным трикотажем. В пасмурные дни он напомнит вам о тёплом лете и согреет душу.

Чтобы получить балеарский блонд, необходимо сочетание ярких тонов с более глубокой натуральной основой. Если вы не натуральная блондинка, вам потребуется осветление, которое будет менее агрессивным, чем при использовании платиновых оттенков. Благодаря красивому сочетанию натурального тона и ярких акцентов, окрашивание будет отрастать мягко и практически незаметно.

В итоге вы получите тёплый блонд, выглядящий максимально естественно. Ноты золота и мёда в вашей причёске будут просвечивать через мелированные пряди, словно солнечные лучи сквозь облака. Яркие блики должны быть сосредоточены вокруг лица, кончиков волос и на макушке. Окрашивание должно создавать впечатление незавершённости, чтобы никто не догадался, что вы провели лето на море всего несколько недель или вообще не смогли поехать в отпуск.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами. Это цвет волос, характеризующийся низким уровнем тёмного пигмента эумеланина. Результирующий видимый оттенок зависит от различных факторов, но всегда имеет желтоватый оттенок. Цвет может быть от очень бледного блонда (из-за пятнистого, скудного распределения пигмента) до красноватого «клубничного» блонда или золотисто-коричневатого («песочного») блонда (последний с большим количеством эумеланина).

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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