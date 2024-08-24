Опасные вещества для кожи в гелях для душа: красные флаги в составе

Какие гели для душа лучше не использовать?

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе продуктов, особенно гелей для душа, которые мы используем на всём теле, состав играет ключевую роль. Некоторые вещества могут быть опасными и вызывать аллергию, высыпания, чёрные точки и даже серьёзные заболевания. Поэтому старайтесь избегать гелей для душа, содержащих следующие компоненты:

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Силиконы. Они образуют плёнку на коже, препятствуя выводу токсинов. Силиконы используются производителями для предотвращения затвердевания продукта, но их присутствие в составе может привести к чувствительности кожи и отравлениям.

Они образуют плёнку на коже, препятствуя выводу токсинов. Силиконы используются производителями для предотвращения затвердевания продукта, но их присутствие в составе может привести к чувствительности кожи и отравлениям. Метилпарабен . Это консервант, используемый в кремах для увеличения срока годности. Метилпарабен может вызвать зуд, аллергию и даже рак, а в некоторых странах он запрещён.

. Это консервант, используемый в кремах для увеличения срока годности. Метилпарабен может вызвать зуд, аллергию и даже рак, а в некоторых странах он запрещён. BHT. Этот антиоксидант и стабилизатор используется как витамин Е и замедляет окислительные процессы, продлевая срок годности геля. Однако BHT может вызывать эндокринные нарушения, раздражения и аллергические реакции.

Этот антиоксидант и стабилизатор используется как витамин Е и замедляет окислительные процессы, продлевая срок годности геля. Однако BHT может вызывать эндокринные нарушения, раздражения и аллергические реакции. DEA. Сурфактант DEA используется для стабилизации пены и нарушает работу почек. Его чрезмерное количество в составе может привести к шелушению и сухости кожи.

Сурфактант DEA используется для стабилизации пены и нарушает работу почек. Его чрезмерное количество в составе может привести к шелушению и сухости кожи. ЭДТА. Этот компонент сохраняет внешний вид продукта и делает его стабильным, но увеличивает проницаемость кожи и может вызывать раздражение.

Хотя некоторые химические вещества безопасны для кожи в ограниченных количествах, рекомендуется избегать их использования. Чтобы быть уверенными в качестве продукта, мы предлагаем список лучших гелей для душа, избегающих этих веществ.

Уточнения

Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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