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Опасные вещества для кожи в гелях для душа: красные флаги в составе

Какие гели для душа лучше не использовать?
1:47
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При выборе продуктов, особенно гелей для душа, которые мы используем на всём теле, состав играет ключевую роль. Некоторые вещества могут быть опасными и вызывать аллергию, высыпания, чёрные точки и даже серьёзные заболевания. Поэтому старайтесь избегать гелей для душа, содержащих следующие компоненты:

Какие гели для душа лучше не использовать?
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0
  • Силиконы. Они образуют плёнку на коже, препятствуя выводу токсинов. Силиконы используются производителями для предотвращения затвердевания продукта, но их присутствие в составе может привести к чувствительности кожи и отравлениям.
  • Метилпарабен. Это консервант, используемый в кремах для увеличения срока годности. Метилпарабен может вызвать зуд, аллергию и даже рак, а в некоторых странах он запрещён.
  • BHT. Этот антиоксидант и стабилизатор используется как витамин Е и замедляет окислительные процессы, продлевая срок годности геля. Однако BHT может вызывать эндокринные нарушения, раздражения и аллергические реакции.
  • DEA. Сурфактант DEA используется для стабилизации пены и нарушает работу почек. Его чрезмерное количество в составе может привести к шелушению и сухости кожи.
  • ЭДТА. Этот компонент сохраняет внешний вид продукта и делает его стабильным, но увеличивает проницаемость кожи и может вызывать раздражение.

Хотя некоторые химические вещества безопасны для кожи в ограниченных количествах, рекомендуется избегать их использования. Чтобы быть уверенными в качестве продукта, мы предлагаем список лучших гелей для душа, избегающих этих веществ.

Уточнения

Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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