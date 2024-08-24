Опасные вещества для кожи в гелях для душа: красные флаги в составе

При выборе продуктов, особенно гелей для душа, которые мы используем на всём теле, состав играет ключевую роль. Некоторые вещества могут быть опасными и вызывать аллергию, высыпания, чёрные точки и даже серьёзные заболевания. Поэтому старайтесь избегать гелей для душа, содержащих следующие компоненты:
Хотя некоторые химические вещества безопасны для кожи в ограниченных количествах, рекомендуется избегать их использования. Чтобы быть уверенными в качестве продукта, мы предлагаем список лучших гелей для душа, избегающих этих веществ.
Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.