Как стареет кожа лица и когда начинать пользоваться anti-age специальными средствами?

Процесс старения кожи лица зависит от множества факторов, включая образ жизни, генетику, структуру костей черепа, особенности крепления мышц и этническую принадлежность. Тем не менее, в общем и целом старение происходит примерно в таком порядке:
Когда начинать использовать средства против старения?
Активное старение организма, включая кожу лица, начинается примерно в 25 лет. Это не означает, что сразу после 25-летия появятся морщины, пигментация и другие признаки. Однако уже в этом возрасте стоит обратить внимание на средства, содержащие антиоксиданты и вещества, которые препятствуют потере гиалуроновой кислоты — она входит в состав соединительной ткани и регулирует водный баланс кожи. Позже можно добавить косметику с компонентами, которые предотвращают разрушение эластина, стимулируют синтез коллагена и так далее.
Важно помнить, что старение кожи — индивидуальный процесс, зависящий от множества факторов. Поэтому ориентироваться только на возраст не стоит. Лучше учитывать общее состояние кожи и её конкретные потребности.
Старение: Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
Превентивная медицина антивозрастная медицина, англ. preventage medicine, также антиэйдж-медицина, англ. antiage medicine — направление альтернативной медицины, целью которого является профилактика любого рода расстройств и сохранение активного долголетия (качества жизни, обычно ухудшающегося с возрастом).
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о появлении РФ нового объекта для производства самых опасных истребителей Су-57.