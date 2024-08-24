Как стареет кожа лица и когда начинать пользоваться anti-age специальными средствами?

Как происходит старение кожи и как с ним бороться с помощью косметики?

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Процесс старения кожи лица зависит от множества факторов, включая образ жизни, генетику, структуру костей черепа, особенности крепления мышц и этническую принадлежность. Тем не менее, в общем и целом старение происходит примерно в таком порядке:

Фото: freepik.com by karlyukav, PDM

Мимические морщины (приблизительно в 25 лет). Они образуются в местах активной работы лицевых мышц, таких как глаза, межбровье, носогубная складка и лоб. Чаще всего первые морщины возникают в области глаз, где кожа особенно тонкая. Их ещё называют "гусиными лапками". С возрастом эти и другие мимические морщины становятся глубже и заметнее. Замедление внутриклеточных процессов и нарушение процессов окисления и восстановления в цикле Кребса (ключевой этап дыхания клеток). Это приводит к образованию свободных радикалов, повреждению клеток, снижению синтеза коллагена и разрушению эластина. В результате появляются следующие признаки старения: неровный тон кожи и более заметные морщины. Обычно это происходит примерно в 40 лет. Изменения в глубоких слоях кожи. Происходит разрушение дермо-эпидермального соединения: граница между дермой и эпидермисом выпрямляется, образуя волнистую линию сложной формы. Из-за этого кожа становится дряблой, овал лица теряет контур, веки и уголки губ опускаются. Пигментация кожи. Одна из основных причин — воздействие ультрафиолетовых лучей, которые вызывают увеличение количества пигмента кожи, меланина, и неспособность организма справляться с ним. Поэтому важно всегда защищать кожу от вредного воздействия солнца.

Когда начинать использовать средства против старения?

Активное старение организма, включая кожу лица, начинается примерно в 25 лет. Это не означает, что сразу после 25-летия появятся морщины, пигментация и другие признаки. Однако уже в этом возрасте стоит обратить внимание на средства, содержащие антиоксиданты и вещества, которые препятствуют потере гиалуроновой кислоты — она входит в состав соединительной ткани и регулирует водный баланс кожи. Позже можно добавить косметику с компонентами, которые предотвращают разрушение эластина, стимулируют синтез коллагена и так далее.

Важно помнить, что старение кожи — индивидуальный процесс, зависящий от множества факторов. Поэтому ориентироваться только на возраст не стоит. Лучше учитывать общее состояние кожи и её конкретные потребности.

Уточнения

Старение: Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса

Превентивная медицина антивозрастная медицина, англ. preventage medicine, также антиэйдж-медицина, англ. antiage medicine — направление альтернативной медицины, целью которого является профилактика любого рода расстройств и сохранение активного долголетия (качества жизни, обычно ухудшающегося с возрастом).

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