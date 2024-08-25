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Эти средства для лица только ухудшают состояние вашей кожи

Какие средства и процедуры могут навредить вашей коже
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Современные косметические процедуры и средства требуют внимательного подхода. Многие популярные компоненты и процедуры, которые часто используются в домашних условиях или некомпетентными специалистами, могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья кожи.

Какие средства и процедуры могут навредить вашей коже
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Эфирные масла, диметикон, деготь, гидрохинон, ретинол и сильные кислоты могут вызывать сухость, закупорку пор, ожоги и даже необратимые изменения кожи. В косметологии важен квалифицированный подход, начиная от выбора средства и заканчивая техникой его применения.

Ошибки в уходе и процедурах, таких как использование глиняных масок или самостоятельные инъекции, могут привести к серьезным осложнениям. Выбор специалистов с медицинским образованием и грамотный подбор средств — ключ к безопасному уходу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом. == Литература == «Эфирные масла» — статья в Малой советской энциклопедии; 2 издание; 1937—1947 гг. Эфирные масла // Большая Советская энциклопедия (в 30 т.) / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: «Советская Энциклопедия», 1978. — Т. XXX. — С. 320–321. — 632 с. Эфирные масла // Большая Медицинская энциклопедия (в 30 т.) / Гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: «Советская Энциклопедия», 1986. — Т. 28. — С. 390. — 544 с.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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