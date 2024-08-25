Как избавиться от носогубных складок

Основные причины появления носогубных складок и способы борьбы с ними

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Носогубные складки являются одной из распространенных эстетических проблем, которые старят лицо и придают ему уставший и угрюмый вид.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Различают три основных типа носогубных складок:

штрих-складки,

gap-складки,

градиентные складки.

Штрих-складки характеризуются поверхностными, едва заметными линиями и чаще всего возникают у людей с тонкой и сухой кожей вследствие активной мимики.

Gap-складки появляются с возрастом из-за потери объемов тканей и проявляются в виде V- или U-образных борозд. Градиентные складки — наиболее выраженные и глубокие морщины, которые возникают в результате значительных изменений тканей лица, особенно в его средней и нижней трети.

Причинами появления носогубных складок могут быть не только возрастные изменения, но и такие факторы, как резкие изменения веса, негативное воздействие ультрафиолетового излучения, курение и вредные привычки.

Анатомически эти складки формируются из-за снижения способности кожи поддерживать подкожно-жировую клетчатку, что связано с уменьшением выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Для коррекции носогубных складок применяются различные инъекционные и аппаратные методики. Среди инъекционных процедур выделяются контурная пластика с использованием гиалуроновой кислоты, ботулинотерапия и мезотерапия.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

Эсте́тика (нем. Ästhetik, от др.-греч. αἴσθησις — «чувство, чувственное восприятие») — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания. == Литература == Александров Н.Н. Эстетика. Курс лекций (рус.). — М.: Издательство Академии Тринитаризма, 2011. — 365 с. Аничков Е. В.,. Эстетика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. — М., Высшая школа, 1984. — 336 с. Дзикевич С. А. Эстетика: Начала классической теории: Учебное пособие для вузов. — М.: Академический проект; Фонд "Мир", 2011. — С. 254. — ISBN 978-5-82-91-1259-2.

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