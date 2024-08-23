Избавляемся от чёрных точек на раз-два: вам поможет имбирная маска

Добавьте в имбирную смесь лимонный сок и оливковое масло. Добавьте листьев мяты. Сделайте однородную консистенцию, хорошо перемешав все ингредиенты. Теперь маска для лица готова к использованию — нанесите ее на лицо и шею.
При регулярном использовании этой маски два раза в неделю вы заметите следующие преимущества для кожи: смягчение, естественное сияние, ровный тон, осветление черных точек и очистка пор.
Вы также можете использовать эту маску с имбирем для кожи головы, чтобы очистить ее.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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