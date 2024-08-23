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Избавляемся от чёрных точек на раз-два: вам поможет имбирная маска

Имбирная маска для лица своими руками от чёрных точек
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Моя семья » Красота и стиль

Что вам понадобится

  1. Одна столовая ложка перемолотого имбиря.
  2. Одна столовая ложка перемолотых листьев мяты.
  3. Половина столовой ложки оливкового масла.
  4. Одна столовая ложка лимонного сока (по желанию).

Этапы приготовления имбирной маски для лица

Добавьте в имбирную смесь лимонный сок и оливковое масло. Добавьте листьев мяты. Сделайте однородную консистенцию, хорошо перемешав все ингредиенты. Теперь маска для лица готова к использованию — нанесите ее на лицо и шею.

Имбирная маска для лица своими руками от чёрных точек
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0

При регулярном использовании этой маски два раза в неделю вы заметите следующие преимущества для кожи: смягчение, естественное сияние, ровный тон, осветление черных точек и очистка пор.

Вы также можете использовать эту маску с имбирем для кожи головы, чтобы очистить ее.

 

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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