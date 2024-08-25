Как сохранить яркость окрашенных волос

Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы сохранить цвет

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за окрашенными волосами — процесс, требующий внимания к множеству деталей. Ключевой проблемой после окрашивания становится потеря насыщенности цвета, а не состояние волос или кожи головы.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Окрашивание — это химический процесс, в ходе которого натуральный пигмент заменяется искусственным. Основная причина быстрого вымывания краски — поврежденная структура волос, особенно если они пористые или ослабленные.

На здоровых волосах цвет сохраняется дольше. Жизнь цвета также зависит от комплиментарности оттенков и состояния волос перед окрашиванием.

Одна из распространенных ошибок — недооценка значимости средств по уходу. Шампуни, маски и кондиционеры с пометкой "save color" действительно помогают сохранить цвет, особенно если они разработаны той же маркой, что и краска.

Лучше всего выбирать безсульфатные шампуни и использовать продукты с водорастворимыми силиконами, которые минимизируют вымывание пигмента.

Важным аспектом является выбор правильных средств ухода: шампунь для окрашенных волос, маска, кондиционер, несмываемый уход и термозащита. Особенно полезны оттеночные средства, которые заполняют пустоты пигмента.

В первые 48 часов после окрашивания лучше не мыть голову, чтобы стабилизировать цвет. В дальнейшем уход делится на этапы: первые две недели — защита цвета и увлажнение, третья — усиление пигмента, четвёртая — поддержание блеска и устранение корней. Правильный подход позволяет сохранить насыщенность цвета на протяжении 1-1,5 месяцев.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. == Литература == Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. — 2-е изд. — М. : Издат. центр «Академия», 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-4468-0459-7. Жизнь животных : Энциклопедия : в 6 т. / Под общ. ред. Л. А. Зенкевича. — М. : Просвещение, 1971. — Т. 6 : Млекопитающие. — 628 с. Дерматовенерология. Национальное руководство / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова, О. Л. Иванова // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 1024 с. ISBN 978-5-9704-2305-9.

Цвет волос определяется содержанием в них двух пигментов — эумеланина и феомеланина. Последний имеет красноватый оттенок и, в отличие от тёмного и зернистого эумеланина, его молекулы не образуют гранул (распределены диффузно). Если синтезируется большое количество эумеланина, то цвет волос становится тёмным — коричневым (если в достаточном количестве присутствует феомеланин) или чёрным (если феомеланина мало или нет вовсе). == Литература == Ю. Д. Нечипоренко. «Рыжие» или «смешные» люди на Украине: от Гоголя до наших дней // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. М.: Изд-во «Индрик», 2007, с. 597—602.

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