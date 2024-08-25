Как простая вода разрушает ваши ногти

Почему ваши ногти становятся хрупкими после частого мытья рук

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Контакт ногтей с водой может быть более вредным, чем многие считают. Несмотря на их кажущуюся твердость, ногти на самом деле хрупкие и чувствительные, особенно к воздействию влаги. Вода проникает в клетки ногтей, которые сначала набухают, а затем сжимаются при высыхании.

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Этот процесс ослабляет структуру ногтей, делая их ломкими и склонными к расслоению. Постоянный и длительный контакт с водой, например, при частом мытье посуды или плавании, может усугубить проблему.

Чтобы защитить ногти, рекомендуется использовать резиновые перчатки при выполнении домашних дел, а также наносить защитные покрытия. Особенно это актуально для тех, кто часто контактирует с водой.

Для восстановления поврежденных ногтей следует применять увлажняющие средства и масла для кутикулы. Однако быстрых решений в лечении ногтей не существует, и процесс восстановления требует времени. Также желательно избегать сложного маникюра и использования ламп для сушки до полного восстановления ногтевой пластины.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса. Ногти на руках и ногах состоят из прочного защитного белка, называемого альфа-кератином, который представляет собой полимер. Альфа-кератин содержится в копытах, когтях и рогах позвоночных. == Литература == Книпович Н. М. Ногти, когти и копыта // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Дёмин Р. Н. Древнекитайская философия на ноготках (рисунки на ногтях как средство Мнемозины) // Философия — Детям. Интеллект и творчество: Материалы Пятой Международной научно-практической конференции .6-8 ноября 2012 г. М., 2012. — С.12-14.

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами). == Литература == Медведенко Н. Ю., Простакова Т. М. Косметика. Маникюр. Педикюр. (Учебный курс). — «Феникс», 2004. — 328 с. — ISBN 5-222-00770-7 Маникюр и педикюр. Практические советы // составитель Рассветова Е. С. — «АСТ», 2006. — 64 с. — 5-17-035593-9 Нортон Сэлли Маникюр для лентяек. Уход за руками. Дизайн ногтей. (пер. с англ. Ильенко О. А.) — «Мой мир», 2006 — 64 с. — ISBN 3-86605-495-5 Баек Джи. Маникюр и педикюр. Шаг за шагом. — Издательство: «Книжный клуб семейного досуга». Белгород, Харьков. — 2009. — ISBN 78-5-99100737-5

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