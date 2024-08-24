Как выбрать идеальный крем: ключевые компоненты

Почему вазелин в кремах может быть бесполезен для сухой кожи

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Выбирая косметические средства, важно обращать внимание на состав продуктов, поскольку это влияет на их эффективность и безопасность. Одним из ключевых увлажняющих компонентов, который должен быть указан на этикетке, является деионизированная вода.

Фото: flickr.com by weedporndaily, CC BY 2.0

Этот ингредиент очищен от примесей и обеспечивает качественное увлажнение. Для питания и восстановления кожи рекомендуются кремы с маслами ши и авокадо.

Масло авокадо богато олеиновой кислотой, которая помогает увлажнять и восстанавливать поврежденную кожу, а масло ши, известное как "женское золото", способствует омоложению через регенерацию клеток.

Экстракт виноградной косточки также является ценным компонентом, защищающим кожу от неблагоприятных погодных условий. В бюджетных средствах его часто заменяют вазелином, который создает лишь пленку на коже, не решая проблемы сухости и не позволяя коже дышать.

Еще одним распространенным компонентом является глицерин, который лишь имитирует увлажнение, не решая основную проблему сухой и поврежденной кожи. Для эффективного увлажнения и ухода лучше выбирать продукты с ниацинамидом, который удерживает влагу и стимулирует выработку коллагена.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги). От гелей кремы отличаются содержанием масел и (обычно) непрозрачностью. == Литература == Общая фармакопейная статья 1.4.1.0008.15 «Мази» — Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издания. Крем в косметике // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1959. Кремы косметические // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. IV. — Стб. 499—504.

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