Лазерная эпиляция лица: революция в борьбе с лишними волосами

Лазерная эпиляция лица: особенности процедуры

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция является популярным методом избавления от нежелательных волос на лице, предлагая долгосрочные результаты при условии прохождения полного курса процедур. Принцип действия основан на воздействии световых волн лазера, которые нагревают меланин и гемоглобин в волосах, разрушая их структуру.

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Процедура эффективна и безопасна при правильном соблюдении всех рекомендаций и выборе подходящего типа лазера: александритового, диодного или неодимового. Каждый из них имеет свои особенности и глубину проникновения, что позволяет выбирать оптимальный метод в зависимости от цвета кожи и волос клиента.

Лазерная эпиляция подходит для обработки таких зон лица, как верхняя губа, подбородок, брови и другие области с повышенной волосистостью.

Однако процедура требует строгого соблюдения правил, включая отказ от загара, агрессивных косметических средств и других методов эпиляции, таких как воск, на время курса. Важно учитывать противопоказания, среди которых инфекционные заболевания, хронические кожные проблемы и беременность.

Выполнение всех условий делает лазерную эпиляцию комфортной и эффективной. Хотя метод имеет ограничения и возможные риски, при правильном подходе и выборе специалиста лазерная эпиляция может стать оптимальным способом достижения гладкости кожи.

Уточнения

Ла́зер (от англ. laser, акроним от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — «Усиление света посредством вынужденного излучения»), или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. == Литература == Тарасов Л. В. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. — М.: Радио и связь, 1981. — 440 с. Архивная копия от 17 октября 2007 на Wayback Machine Кондиленко И. И., Коротков П. А., Хижняк А. И. Физика лазеров. — Киев: Вища школа, 1984. — 232 с. (недоступная ссылка) Звелто О. Принципы лазеров. — М.: Мир, 1990. — 559 с. — ISBN 5-03-001053-X. Бруннер В. Справочник по лазерной технике: Пер. с нем. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 544 с. — ISBN 5-283-02480-6. Квантовая электроника. Маленькая энциклопедия. / Под ред. М. Е. Жаботинского. — М.: «Советская энциклопедия», 1969. — 500 с.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

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