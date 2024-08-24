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Педикюр без ошибок: что нужно знать, чтобы не страдать от вросшего ногтя

Причины и профилактика врастания ногтей
1:16
Моя семья » Красота и стиль

Вросший ноготь — это распространённая проблема, с которой сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Основными симптомами являются покраснение кожи вокруг ногтя, отёк и пульсирующая боль, которая усиливается с развитием проблемы. Если не принять меры вовремя, ситуация может привести к нагноению и полной потере ногтевой пластины.

Причины и профилактика врастания ногтей
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Причинами врастания ногтя часто являются неправильный педикюр и неподходящая обувь. Важные правила ухода за ногтями включают стрижку по прямой линии без сильных скруглений, сохранение небольшого свободного края и избегание острых углов, чтобы не травмировать кожу.

Также следует подбирать обувь без лишнего давления на стопы, особенно если есть заболевания ног. Для профилактики врастания ногтей рекомендуется обновлять покрытие гель-лаком каждые 2-3 недели, чтобы избежать скопления грязи и влаги в микротрещинах, что способствует развитию бактерий и грибков.

При выборе обуви, особенно при наличии проблем со стопами, лучше консультироваться со специалистами, которые могут рекомендовать ортопедические стельки или обувь, подходящие конкретно под ваши особенности.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. По сути, он представляет собой аналог маникюра для ног. == Литература == Андреева Р. П. Педикюр // Энциклопедия моды. — СПб.: Литера, 1997. — С. 280. — ISBN 5-86617-030-2. Медведенко Н. Ю., Простакова Т. М. Косметика. Маникюр. Педикюр. (Учебный курс). — «Феникс», 2004. — 328 с. — ISBN 5-222-00770-7 Маникюр и педикюр. Практические советы // составитель Рассветова Е. С. — «АСТ», 2006. — 64 с. — 5-17-035593-9 Баек Джи. Маникюр и педикюр. Шаг за шагом. — Издательство: «Книжный клуб семейного досуга». Белгород, Харьков. — 2009. — ISBN 78-5-99100737-5

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса. Ногти на руках и ногах состоят из прочного защитного белка, называемого альфа-кератином, который представляет собой полимер. Альфа-кератин содержится в копытах, когтях и рогах позвоночных. == Литература == Книпович Н. М. Ногти, когти и копыта // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Дёмин Р. Н. Древнекитайская философия на ноготках (рисунки на ногтях как средство Мнемозины) // Философия — Детям. Интеллект и творчество: Материалы Пятой Международной научно-практической конференции .6-8 ноября 2012 г. М., 2012. — С.12-14.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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